Apesar do regresso às vitórias frente ao Sheffield United, José Mourinho não estava totalmente satisfeito muito por causa do golo concedido.



«Jogámos muito bem e devíamos ter feito mais golos para matar o jogo. Depois cometemos um erro bastante básico, bastante básico mesmo, e fomos punidos. O golo deu-lhes vida. Tivemos sorte em conseguir materializar em golo uma ação incrível, voltando a ter dois golos de vantagem», começou por referir à BBC.



O técnico português deixou ainda muitos elogios a Tanguy Ndombélé. «Às vezes marcas um golo incrível que não corresponde à tua exibição. Não foi o caso. O golo do Ndombélé confirmou uma exibição individual muito boa. Não recuámos, mas concedemos um golo básico. Os jogos podem mudar assim, imagina que não tínhamos feito o 3-1. Éramos obrigados a jogar meia-hora sob pressão», disse.



Mourinho concluiu a intervenção considerando que a equipa «fez uma grande exibição» e que «houve várias boas exibições individuais».