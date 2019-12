José Mourinho vai defrontar o Chelsea pela primeira vez como treinador do Tottenham, este domingo. O técnico dos «spurs» garantiu que vai ser «fácil» emocionalmente defrontar um dos seus anteriores clubes.



«Para mim é só um jogo. Sou 100 por cento do Tottenham, sempre foi assim durante a minha carreira. Não há espaço para os meus antigos clubes. Dei tudo o que tinha a esses emblemas. Agora vou dar o meu melhor pelo Tottenham, é o meu clube e é fácil disputar este jogo. Será difícil pela qualidade do Chelsea, mas não será difícil do ponto de vista emocional. Fácil, aliás», disse, citado pela Sky Sports.



Além de reencontrar os «blues», o português vai ter oportunidade de rever Frank Lampard, seu antigo jogador. Mourinho admitiu que «adora e que vai sempre adorar» o seu antigo jogador, embora tenha revelado que não vai partilhar uma bebida com ele após o jogo.



«Acho que não. O nosso estádio foi feito de uma forma onde o meu escritório fica numa parte privada e até agora nunca convidei um treinador para ir lá e acho que não vou fazer isso com o Frank. Haverá um grande abraço antes do jogo e outro depois, isso é certo independentemente do resultado», atirou.



«O que sentimos vai permanecer para sempre. Estarei sempre grato ao Frank pelo que me deu enquanto jogador e nada vai mudar isso. Adoro-o, vou sempre adorá-lo, mas espero que ele perca domingo», acrescentou.



Pode ouvir as declarações de Mourinho sobre Lampard a partir do minuto 1:

