Na véspera da receção ao Wolves, José Mourinho fez rasgados elogios a Nuno Espírito Santo. O técnico do Tottenham considera o compatriota um treinador «muito bom».



«Ele era um bom guarda-redes, mas considero-o um treinador muito bom. Está a fazer um trabalho fantástico. Estamos numa geração em que, por vezes, os treinadores conseguem empregos sem ninguém saber como. O caso dele é diferente, deve-se ao seu trabalho», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O «Special One» continuou a valorizar o trabalho de NES e pediu, inclusive, desculpa aos adeptos e dirigentes dos lobos.



«Espero que os adeptos e a direção do Wolves me perdoem, mas ele tem condições para um projeto melhor. Espero que um dia consiga, está a fazer um ótimo trabalho», referiu.



O Tottenham-Wolves está agendado para as 14h00 deste domingo.