Harry Kane lesionou-se na partida do Tottenham frente ao Southampton, no St Mary's e teve de ser substituído por Lamela. Esta sexta-feira, José Mourinho admitiu estar à espera «de más notícias» em relação à lesão do internacional inglês.



«Acho que o vamos perder por algum tempo. Não sei por quanto ainda, talvez sexta-feira tenha mais notícias. Mas se me perguntarem sobre a minha sensação, estou mais inclinado para más do que boas notícias», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O que ele sentiu, a forma como saiu do relvado sem pensar duas vezes, percebi logo a gravidade da situação - além de opiniões da equipa médica antes dos exames. Não acho que vamos ter boas notícias», acrescentou o português.



Tudo sobre futebol internacional



Embora tenha perdido a figura da equipa por tempo indeterminado, o «Special One» sublinhou que não vai perder muito tempo a lamentar-se. «Não sou especialista, mas tenho experiência e repito, não espero boas notícias. Acho que vamos perder o Harry por algum tempo e como sou capaz de antecipar isso, não vou chorar em todas as conferências de imprensa. Vamos sentir a sua falta em cada minuto de cada jogo, mas não vamos, mas não vou passar esse tempo a chorar», realçou.



Mourinho encerrou o tema endereçando elogios ao seu capitão de equipa, recusando abordar a reabertura do mercado. «Temos o que temos. Esta foi a equipa que começou a época e é a que temos para a época. Todos sabem da importância do Harry para nós. Ele é insubstituível. Ainda assim, vamos tentar arranjar soluções com o que temos. Trabalho com os futebolistas que tenho disponíveis e não estou a pensar no mercado», concluiu.



O Tottenham volta a jogar este domingo ante o Middlesbrough, numa partida da 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra.