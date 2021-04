Paul Pogba enumerou as diferenças entre Mourinho e Solskjaer, referindo que o norueguês «não iria contra os jogadores». No final do jogo contra o Everton, o treinador do Tottenham recusou comentar as palavras do médio do Manchester United.



«A única coisa que tenho a dizer é que pouco me importa o que ele diz. Não estou minimamente interessado, é algo que não me preocupa», disse, citado pela Sky Sports.



O português mostrou-se preocupado com Harry Kane, avançado que teve de sair nos minutos finais do jogo em Goodison Park devido a lesão.



«Ainda é cedo para dizer alguma coisa. Para ele deixar o relvado quando o jogo estava 2-2 e ainda faltavam alguns minutos é porque sentiu alguma coisa. Mas vamos ser otimista e acreditar que ele tem tempo para recuperar [para a final da Taça da Liga]. Deixem-me ser otimista e acreditar que não será nada de grave. Ele é jogador importante para nós, mas não vou especular sobre a lesão», referiu.