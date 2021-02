Apesar das inúmeras batalhas, José Mourinho e Pep Guardiola mantém uma boa relação. O técnico português lembrou os anos que trabalhou com o atual treinador dos «citizens» no Barcelona e contou o gesto que tiveram um com o outro quando perderam os seus familiares.



«Trabalhei três anos com o Pep Guardiola, estivemos juntos todos os dias, celebrámos títulos juntos. Não chorámos juntos, mas partilhámos algumas desilusões quando perdemos coisas importantes. Foi um grande período da vida dele como jogador e da minha como um jovem adjunto. É algo que eu guardo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não tenho nenhum sentimento mau para com ele. Sou da geração que considera que o que acontece num jogo de futebol, fica no jogo. Só tenho respeito e bons sentimentos para com o Pep. Há momentos na vida que não esquecemos. Não me esqueço quando o meu pai morreu [em 2017]. Ele sabia o quão importante o meu pai era para mim e ligou-me. Já agora hoje o meu pai celebraria o seu 83.º aniversário. Quando a mãe dele morreu [em abril de 2020], tive a mesma atitude. Há coisas que as pessoas não veem e que não precisamos de partilhar. Só o estou a fazer agora porque surgiu essa oportunidade. Só tenho boas recordações dele dos tempos que trabalhámos juntos», acrescentou.

O próximo duelo entre Guardiola e Mourinho está agendado para este sábado, no Etihad, às 17h30.