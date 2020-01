O treinador português José Mourinho aceita que o médio dinamarquês Christian Eriksen tenha sido criticado por uma franja de adeptos após a exibição do passado sábado, na derrota por 1-0 ante o Liverpool, apontando que percebe a situação, mas também a variação de rendimento do futebolista.

«Uma coisa é não colocar em campo a melhor atuação, o Christian Eriksen ou tantos outros jogadores no mundo. Por diferentes razões tens melhores épocas que outras, melhores jogos que outros», afirmou, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

«Se me perguntar se é o melhor Christian Eriksen, tenho de ser honesto e dizer não. Se me perguntar se sei as razões – não sou idiota, estou no futebol há muitos anos. Sei claramente que um jogador nesta posição - mesmo que ele queira, não estou a culpar ou a criticar o jogador - é normal que não tenha o mais alto desempenho», continuou.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Numa altura em que, em Itália, dá-se conta de que o Inter de Milão aguarda uma resposta sobre uma proposta ao agente de Eriksen, Mourinho garantiu que o médio «amanhã joga» contra o Middlesbrough, para a Taça de Inglaterra.

«Também posso dizer que está a ajudar-nos nos jogos que está a jogar. Teve exibições e contribuições positivas», frisou.

O técnico português foi ainda questionado pelo médio do Benfica, Gedson Fernandes, que é esperado estra segunda-feira em Inglaterra para juntar-se ao Tottenham. Contudo, Mourinho não abriu o livro. «Estou à espera de notícias, mas quando digo isto, estou à espera que cheguem ou não notícias. Estou mais preocupado com o Middlesbrough do que com o mercado. Não posso responder porque não sei se vamos tê-lo, é um jogador do Benfica. Não sei se o treinador e o presidente do Benfica, ambos meus amigos, vão ficar contentes se falar de um dos seus jogadores», concluiu.