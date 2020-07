Para além de um reparo controlado ao trabalho da equipa de arbitragem, José Mourinho deixou também um recado claro ao plantel do Tottenham, após a derrota no reduto do Sheffield United (3-1).

«Quando um profissional de futebol precisa de uma fonte de motivação externa, então tem um problema. A motivação está diretamente relacionada com o profissionalismo: respeito pelo clube, pelos adeptos, pelo emprego. Se os rapazes não se importam com os resultados e com a posição no final da época, então claramente haverá um grande problema para o futuro», referiu o técnico português dos «Spurs», em conferência de imprensa.

«Temos de ser mentalmente fortes, para lidar com aquilo que aconteceu durante o jogo», referiu ainda Mourinho.

O Tottenham está na nona posição da Liga inglesa, e por isso arrisca ficar fora das competições europeias.