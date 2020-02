O treinador do Tottenham, José Mourinho, afirmou que «a melhor equipa em campo perdeu», no duelo entre os Spurs e o Southampton, que a formação orientada pelo português...venceu,

«Tenho de ser honesto e dizer que acho que a melhor equipa em campo perdeu, mas a minha equipa teve mais coração e foi até ao limite», disse o setubalense.

«Estamos com muitas dificuldades em fazer uma equipa, as substituições não eram opções para mudar o jogo. A minha equipa mereceu ganhar, mas a melhor em campo perdeu», repetiu.

«Do ponto de vista da frescura e da intensidade, eles foram muito mais fortes do que nós. Tentámos organizar a equipa com os jogadores disponíveis. Controlaram-nos bem e o Dele Alli mudou o jogo quando mudámos para uma linha defensiva de quatro», analisou.

Mourinho completou: «Não pudemos começar o jogo com o Dele Alli, mas fizemos substituições no momento certo. O segundo golo [do adversário] foi um ataque ao orgulho da equipa e os jogadores deram tudo. Se a prioridade é vencer a Taça de Inglaterra? A prioridade é sobreviver! Temos muitas dificuldades e não estou a falar apenas de Harry Kane. Estou a falar de Lo Celso, Erik Lamela...neste momento, eles podiam dar-nos equilíbrio. Hoje [esta quarta] foi uma equipa completamente desequilibrada. Muito, muito difícil organizá-la e muito, muito difícil vencer o jogo.»