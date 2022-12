Depois de concluído o estágio de dez dias em Marbella, o Wolverhampton prepara-se para voltar à competição e reverter o último lugar na tabela da Premier League.

Depois da vitória desta quarta-feira sobre o Cádiz, João Moutinho mostrou-se confiante para a segunda metade da temporada, sabendo da exigência que terá pela frente.

«Foi um bom jogo de preparação e estamos a preparar-nos para o que aí vem. Penso que treinámos bem em Marbella e disputámos dois bons jogos. Agora vamos descansar um pouco e começar tudo de novo. Sabemos que estaremos bem se treinarmos no duro, mas para mim são os jogos que te dão o que precisas para o que Premier League exige», disse o jogador português em declarações aos canais do clube inglês.

Wolverhampton é atualmente o lanterna-vermelha da Liga Inglesa com apenas dez pontos. Os Lobos iniciaram a temporada com Bruno Lage no comando técnico, mas no início de outubro foi demitido do cargo e substituído pelo espanhol Julen Lopetegui.