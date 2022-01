Fabrice Muamba, antigo jogador do Bolton, que terminou a carreira depois de uma paragem cardiorrespiratória, diz que está entusiasmado com o possível regresso de Christian Eriksen à Premier League mas, num impressionante testemunho publicado no Times, o antigo jogador diz que prefere não assistir ao regresso aos relvados do internacional dinamarquês que, como se sabe, também interrompeu a carreira depois de uma grave problema cardiológico.

«Vou ficar preocupado com o Christian Eriksen se ele voltar a jogar», é o título do artigo assinado por Muamba no jornal Times desta terça-feira. O antigo jogador do Bolton terminou a carreira a 15 de agosto de 2012 depois de ter recuperado de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu no decorrer de um jogo entre o Bolton e o Tottenham cinco meses antes. Na altura, Muamba foi transportado para o hospital em estado crítico e esteve 78 minutos em morte clínica, acabou por recuperar, mas não voltou a jogar.

Eriksen também sofreu uma paragem cardiorrespiratória no arranque do Euro2020, num jogo frente à Finlândia, mas não foi tão grave como Muamba, uma vez que foi reanimado ainda no relvado. Apesar do enorme susto, o internacional dinamarquês já manifestou o desejo de voltar a jogar e, em Inglaterra, fala-se com insistência num alegado convite do Brentford para regressar à Premier League, onde Eriksen já jogou, ao serviço Tottenham, entre 2013 e 2020.

Foi neste contexto que Muamba escreveu sobre Eriksen. «Como toda a gente, estou entusiasmado por Christian Eriksen possa estar de volta à Premier League. Como toda a gente, desejo-lhe a melhor sorte para o recomeço da carreira sete meses depois do colapso que sofreu a jogar pela Dinamarca. Mas como todos compreenderão, também estou ansioso», começar por destacar Muamba.

O antigo jogador do Bolton manifesta-se, depois, preocupado com a possibilidade de Eriksen voltar à competição. «Como alguém que sofreu uma paragem cardíaca em pleno campo, e como alguém cujo coração foi reanimado durante 78 minutos, custa-me imaginar que poderia voltar a ver Eriksen a jogar. Deixar-me-ia muito preocupado», prosseguiu.

Uma possibilidade que Muamba nunca equacionou desde que decidiu terminar a carreira. «Se a equipa médica dele lhe disse que está apto para voltar, então boa sorte para ele. Estou confiante que está nas mãos de especialistas, mas para mim é difícil. A ajuda que ele recebeu foi muito rápida e eficiente, até que já estava consciente quando saiu do estádio. Provavelmente é uma das razões pelas quais está apto para retomar a carreira. Para mim, isso nunca foi uma opção», destacou ainda Muamba.