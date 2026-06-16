Segundo o jornal britânico The Telegraph, o lateral inglês (com ascendência portuguesa) Tino Livramento está fora do Mundial 2026, ainda antes da estreia, devido a lesão.

Livramento sofreu, de acordo com a mesma fonte, uma lesão muscular, nos isquiotibiais, que fará com que não esteja disponível para o torneio.

As equipas têm até 24 horas antes do seu primeiro jogo da fase de grupos para efetuar alterações na sua convocatória final de 26 jogadores. O primeiro jogo dos ingleses acontece na quarta-feira, pelas 21 horas.

Livramento, com seis internacionalizações, disputou todos os jogos da Inglaterra em 2026, com exceção de um – não tendo sido utilizado apenas na vitória por 3-0 num particular contra a Costa Rica, na semana passada.

O jogador do Newcastle poderá ser substituído, segundo a imprensa inglesa, por Trevor Chalobah, do Chelsea.