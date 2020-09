Depois de um erro na partida frente ao Liverpool, Kepa perdeu a titularidade na baliza do Chelsea para Caballero, guarda-redes que jogou de início frente ao WBA. Além disso, os londrinos recrutaram Edouard Mendy ao Rennes.



No entanto, Frank Lampard saiu em defesa do espanhol e frisou que a sua permanência no clube não está descartada.



«Não chegarei ao ponto de dizer que ele já fez o seu último jogo pelo Chelsea. O Kepa tem vivido um período complicado. Tanto eu como ele sabemos, mas não devemos tirar já essa conclusão. O Kepa é um jovem e penso que as críticas que lhe têm feito são algo injustas. Tenho de o proteger. Ele é um bom rapaz que é bastante profissional e faz o melhor que consegue», referiu o técnico dos blues, em conferência de imprensa.



Kepa chegou ao Chelsea proveniente do Athletic Bilbao há duas épocas por cerca de 80 milhões de euros.