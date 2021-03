Deve haver poucas coisas que deixem mais feliz um jogador da formação do que assinar um contrato profissional pela equipa que representam.

Ainda para mais, se falarmos de uma equipa que disputa a Premier League, como é o caso do Leeds.

Porém, essa suposta felicidade não bate certo com a fotografia de Max Dean, jogador de 17 anos que assinou contrato profissional com o Leeds nesta sexta-feira.

Isso mesmo foi reconhecido pelo jogador, nas redes sociais, onde a sua publicação rapidamente se tornou viral pela reação bem-humorada que mostrou.

«Pode não parecer, mas ainda bem que assinei o meu primeiro contrato profissional. O trabalho continua», escreveu o jovem jogador na legenda da notícia da renovação, na qual aparece a tal foto com ele algo sisudo.

Might not look it 🤣 but made up to sign my first professional contract hard work continues #mot @LUFC https://t.co/TUcDDoHBMq