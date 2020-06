Adama Traoré tem sido um dos destaques do Wolverhampton esta temporada. O técnico dos lobos, Nuno Espírito Santos, não sabe se poderá contar com o extremo para a época 2020/21.



«Não sei se Adama estará cá na próxima época. Ele agora está cá, treinou bem e está preparado para jogar amanhã. Não quero especular. Estamos focados na preparação para o Bournemouth», referiu, citado pela Sky Sports.



O português deixou elogios ao atacante formado no Barcelona. «Adama é um jogador especial e único, causa impacto no jogo assim que entra em campo. Claro que tem aspetos a melhorar. As decisões em relação à equipa titular são tomadas por nós em função do momento e da estratégia para o jogo», disse.



Os Wolves recebem o Bournemouth esta quarta-feira, às 18h00.