O Manchester City derrotou, este sábado, o Granada por 2-0 num jogo de preparação com golos de Haaland e Kevin de Bruyne. No final da partida, Pep Guardiola teceu críticas ao calendário e confessou não saber com que jogadores poderá contar para o jogo da Taça da Liga inglesa frente ao Liverpool.



«Neste momento temos quatro ou cinco jogadores [que já voltaram] e temos de aguardar para ver quando é que os outros vão regressar. Não temos jogadores porque os grandes cérebros do futebol decidiram este calendário e temos de jogar este jogo [contra o Liverpool]», disparou, em conferência de imprensa.



«Alguns jogadores estão a regressar e nos próximos dias, passo a passo, vão juntar-se aos outros. O Nathan, o Laporte e o Rodri vão voltar em breve e depois os jogadores de Inglaterra e de Portugal», acrescentou ainda.



O Manchester City-Liverpool, dos 16 avos de final da Taça da Liga inglesa está agendado para as 20h00, da próxima quinta-feira.