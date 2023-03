Depois de ter sido figura do Everton nos 90 e início de 2000, Duncan Ferguson retirou-se e ficou a trabalhar no clube. O escocês chegou a orientar a equipa interinamente em duas ocasiões e chegou a ser considerado para técnico principal, algo que não aconteceu.



«Fui considerado para ser treinador principal do Everton. Fui a uma entrevista mas não tive sucesso, infelizmente. Foi uma desilusão porque todos querem treinar o que clube que amam e senti que merecia uma oportunidade para liderar a equipa até ao fim», referiu, em entrevista à Sky Sports.



«O clube decidiu contratar o Frank Lampard, um homem que respeito imenso. E para ser honesto, ele ajudou o clube a assegurar permanência na Premier League. Fiquei desiludido, não tive uma oportunidade, mas foi o que foi. O clube tomou a decisão que achou ser a melhor», acrescentou.



Com as portas fechadas no Everton, o técnico de 51 anos decidiu ir treinar o Forest Green, emblema que milita na League One e que se auto-intitula como o mais verde do mundo.



«Não sei se precisava de ser convencido, mas precisava de ter uma conversa com o dono acerca da minha visão para o clube. O clube cumpriu um longo caminho nos últimos quatro ou cinco anos. Assim que falámos, gostei dele imediatamente. As primeiras impressões são boas e ele disse-me o que pretendia para o clube. Ofereceu-me um longo contrato, o que é prova de confiança», disse.

Duncan Ferguson é, nos dias de hoje, um treinador feliz como fez questão de sublinhar. «Eu amo o Everton, mas estou no Forest Green. O dono sabe que sou um homem de palavra. Disse-lhe que não iria a lado nenhum a não ser que ele me dissesse para ir. Não sairia do Forest Green para o Everton ou para o Real Madrid. Não vou abandonar o clube. É um facto.»



O Forest Green está em risco de descer à League Two: é 24.º classificado da League One.