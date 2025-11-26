O escândalo de violência doméstica que envolveu Mason Greenwood, em 2022, voltou à baila na sequência reencontro do avançado, atualmente ao serviço do Marselha, com uma equipa inglesa, o Newcastle, na Liga dos Campeões.

O jogador acabaria por ser absolvido dos crimes de tentativa de violação, comportamento coercivo e agressão, depois de a vítima, a namorada Harriet Robson, ter retirado a queixa, mas o caso deixou marcas profundas na sua carreira.

Greenwood, de 24 anos, acabou por deixar o Manchester United em agosto de 2023, reergueu-se no Getafe e, atualmente, é uma das principais figuras do ataque do Marselha, somando 11 golos em 17 jogos, esta temporada.

O duelo da equipa francesa com o Newcastle, para a Liga dos Campeões, fez ressurgir o caso e levou Samir Nasri, antigo futebolista que foi internacional francês em 41 ocasiões, a comentar: «Se ela (a namorada de Greenwood) o perdoou, quem somos nós para o julgar?»

Em declarações ao Canal+, Nasri, que em Inglaterra representou o Arsenal, o Manchester City e o West Ham, acrescentou: «Se a sua esposa o perdoou, também o podemos perdoar. Se ela não o tivesse perdoado, se ele tivesse sido declarado culpado e condenado em Inglaterra, teria dito que era normal.»

Apesar da polémica, Greenwood acabaria por retomar a relação com Harriet Robson, com quem tem dois filhos. Entretanto, o avançado, que chegou a estrear-se pela Seleção inglesa em 2020, optou por passar a representar a Jamaica, país de onde é descendente a sua mãe.