Tanguy Ndombele falou pela primeira vez acerca das críticas que José Mourinho lhe fez na época passada. O técnico português considerou que as exibições do francês não foram «suficientemente boas».



«As palavras de Mourinho não me magoaram. No entanto, também não me motivaram. Assimilei e segui em frente. Obviamente o que ele disse não é algo que goste de ouvir, mas foi a época passada e já estamos a olhar para o futuro», referiu, em entrevista à Sky Sports.



O médio de 23 anos frisou que Inglaterra ainda não conheceu a sua melhor versão. «Penso que ainda não viram o melhor do Tanguy Ndombele. Estou no caminho certo e ainda há muito por chegar. Sinto-me melhor porque joguei vários jogos consecutivos. É bom para um jogador ter ritmo e ficar em forma», sublinhou.



Por último, Ndombele esclareceu quais as diferenças entre e Ligue 1 e a Premier League. «A grande diferença é a intensidade. Não tinha a cabeça no sítio certo na época passada, este ano será muito melhor», concluiu.



Além das críticas, Mourinho assumiu que Ndombele recusou jogar na partida ante o Brighton.