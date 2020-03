Em dezembro, Ben Foster, guarda-redes do Watford, entregou um presente de Natal especial a uma jovem adepta do clube que sofre de leucemia. Molly Hall, de 12 anos, recebeu do guardião uma camisola autografada. Na altura, a menina disse-lhe que gostaria de ir ver o jogo com o Liverpool e o guarda-redes prometeu: «Vamos arranjar bilhetes.»

Agora a promessa foi cumprida, mas de uma forma que Molly não imaginaria. Mais do que bilhetes para ver o jogo, a jovem entrou em campo com Ben Foster. Nem o facto de estar numa cadeira de rodas a impediu de ter um dia inesquecível. E o guarda-redes até brincou: «Espero que deixes marcas de rodas no relvado. Depois vais estar a ver o jogo e podes dizer: ‘São minhas ahaha’.»

E as gargalhadas de Molly ainda devem ter aumentado ao longo do jogo ao ver a sua equipa vencer o líder Liverpool por 3-0 e depois ao poder conviver de perto com os jogadores do seu clube.

Veja as imagens destes momentos que valem mais do que qualquer golo: