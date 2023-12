Nuno Espírito Santo estreou-se no comando técnico do Nottingham Forest com uma derrota por 3-2 frente ao Bournemouth. Nuno Tavares não saiu do banco de suplentes da equipa do treinador português.

Willy Boly, antigo jogador do FC Porto, foi expulso aos 23 minutos e deixou o Forest a jogar com 10 jogadores em campo. Mesmo em desvantagem numérica, foi a equipa de Nuno Espírito Santo a marcar primeiro, por Elanga, aos 46 minutos.Contudo, Solanke bisou, aos 50 e aos 57 minutos, e o Bournemouth completou a reviravolta no marcador.

Chris Wood ainda marcou aos 74 minutos, mas Solanke assinou o hat-trick já no tempo de compensação e Nuno Espírito Santo estreou-se com uma derrota no comando técnico do Nottingham Forest.

O Forest está no décimo sétimo lugar, o primeiro acima da linha de água, da liga inglesa, com 14 pontos. O Bournemouth ocupa o décimo primeiro posto, com 22 pontos.

O Fulham, de Marco Silva, perdeu em casa com o Burnley, último classificado da Premier League, por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo arbitrado por uma mulher na história da liga inglesa. João Palhinha foi titular nos cottagers.

Odobert, aos 47 minutos, e Berge, aos 66 minutos, fizeram os golos do triunfo do conjunto visitante.

O Fulham, de Marco Silva, somou assim a segunda derrota consecutiva na Premier League. A equipa do treinador português está no décimo segundo lugar do campeonato, com 21 pontos. O Burnley está no décimo nono, e penúltimo, posto da liga inglesa, com 11 pontos.