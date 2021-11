Nuno Espírito Santo dirigiu-se pela primeira vez aos adeptos do Tottenham desde que foi despedido do comando técnico dos londrinos. Através de uma mensagem nas redes sociais, o treinador português assumiu que «nada como correu como planeado» e lembrou que saiu pouco tempo depois de ter sido distinguido com o prémio de técnico do mês de agosto da Premier League.



«Uau, as últimas semanas foram, no mínimo, agitadas. O futebol é o desporto mais implacável. Ainda há umas semanas, recebi o prémio de treinador do mês e agora fui despedido. Esta é a vida, sigo em frente à procura do meu próximo desafio. Quero agradecer aos adeptos dos spurs. Quando entrei para este grande clube tive a visão de conquistar títulos, mas nada saiu como planeado. Vou manter-vos informados. Mais uma vez, obrigado pelo vosso apoio constante», escreveu.



Nuno Espírito Santo não resistiu a um ciclo de maus resultados e foi despedido, dando o seu lugar ao italiano Antonio Conte.