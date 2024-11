Após dois desaires seguidos, o Nottingham Forest regressou aos triunfos na Premier League na receção ao Ipswich Town (1-0).



Com Jota Silva de início, o conjunto orientado por Nuno Espírito Santo apenas conseguiu desbloquear a partida no arranque do segundo tempo. De penálti, Chris Wood deu vantagem aos Tricky Trees e decidiu uma partida que não estava fácil.



Jota Silva saiu aos 78 minutos, altura em que foi lançado o ex-Benfica Morato. O Forest segurou a preciosa vantagem, amealhou mais três pontos e soma 24 na Liga inglesa, tantos como Arsenal e Chelsea - têm menos um jogo - no quarto lugar.



Classificação da Premier League



Por sua vez, o Wolverhampton continua a realizar uma temporada aquém e esta tarde perdeu por 2-4 contra o Bournemouth, em pleno Molineux. O jogo teve um início de loucos e dois protagonistas claros: Justin Kluivert, autor de um hat-trick e Evanison, que conquistou três penáltis. Mas já lá vamos.



Nos primeiros oito minutos assistiu-se a três golos (!). Depois de um penálti conquistado pelo ex-FC Porto Evanilson, Kluivert abriu o marcador, mas os «lobos» responderam de pronto por Jørgen Strand Larsen (1-1).



A partida estava frenética e os «cherries» voltaram a saltar para a frente do marcador aos oito minutos graças a um golo de Milos Kerkez. A formação de Iraola poderia ter ampliado a vantagem ainda dentro do primeiro quarto de hora não fosse Evanilson ter desperdiçado uma bola de golo na cara de Jose Sá - titular juntamente com Nélson Semedo, Toti Gomes e Rodrigo Gomes.



Não marcou o internacional brasileiro, marcou Justin Kluivert, novamente de penálti. 1-3 a favor do Bournemouth aos 18 minutos - incrível!



Já com Forbs e Guedes em campo, os Wolves reagiram à desvantagem apenas na segunda parte com novo golo de Jørgen Strand Larsen, mas dois minutos depois, José Sá cometeu penálti e Kluivert aproveitou para fazer o hat-trick e fixar o resultado final.



Nos outros jogos que começaram às 15h00, o Newcastle deixou fugir no último suspiro o triunfo em Selhurst Park frente ao Crystal Palace. Os «magpies» apanharam-se a ganhar graças a um autogolo de Marc Guéhi (53m), mas Muñoz, de cabeça, igualou a contenda nos descontos.



Já Ruud Van Nistelrooy, novo treinador do Leicester, assistiu da bancada à derrota pesada dos «foxes» em casa do Brentford (4-1).