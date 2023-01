O Newcastle foi a Londres travar o líder Arsenal (0-0), numa partida da 19.ª jornada da Premier League.



Com Fábio Vieira a assistir a todo o encontro no banco, os «gunners» entraram muito bem na partida e só os bons reflexos de Pope impediram o golo de Saka. A pouco e pouco, os «magpies» foram equilibrando a partida e acabaram a primeira parte a ameaçar o 1-0 - Joelinton desperdiçou uma enorme ocasião nos descontos.



A equipa de Arteta, que deixou Cedric de fora, fez jus ao estatuto de líder da Premier League e permitiu muito pouco ao adversário. No entanto, o Arsenal não encontrou o caminho para furar a muralha defensiva do Newcastle. Martinelli ameaçou levar o Emirates à loucura, mas o cabeceamento saiu a centímetros do poste e mais tarde, Pope impediu o golo de Nketiah com uma defesa com o pé.



No último suspiro, os londrinos pediram penálti por braço na bola de um jogador do Newcastle, mas o árbitro mandou jogar. Na sequência do lance, Arteta e Howe envolveram-se numa discussão junto aos bancos embora tenham resolvido tudo já após o apito final.



Os «magpies», terceiros classificados com 35 pontos a par do United, tornam-se assim na primeira equipa a roubar pontos ao Arsenal no Emirates. Apesar de ter chegado aos 44 pontos, os «gunners» podem ver o Man. City encurtar para cinco a diferença para o primeiro lugar.