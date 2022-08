O Newcastle United, clube que disputa a Liga Inglesa, viu esta semana serem-lhe vetadas as três camisolas oficias de jogo, tendo que alinhar no próximo encontro frente ao Brighton com a camisola de aquecimento.

A Premier League analisou os três equipamentos dos magpies - preto e branco, azul marinho, e branco e verde, respectivamente - e concluiu que estes entravam em conflito com equipamento azul e branco do Brighton.

Sendo assim, no próximo sábado, o Newcastle usará uma camisola especial com elementos emblemáticos da cidade do nordeste de Inglaterra, como o estádio St. James Park ou a mundialmente famosa Tyne Bridge.