Apesar do mau momento da equipa, Nico González conquistou um lugar no onze do Manchester City desde que chegou, no mercado de inverno. Após a derrota com o Liverpool (2-0), o antigo médio do FC Porto assumiu que não estava habituado ao nível de exigência da Premier League.

«Acabei de chegar, não estou habituado a jogar contra jogadores desta qualidade, como [Mohamed] Salah. É difícil jogar contra jogadores assim, mas também temos jogadores muito bons e acho que temos a melhor equipa. Tenho a certeza de que nos próximos jogos teremos muitas vitórias», disse o médio de 23 anos, em declarações na zona mista.

«Fui criado em Barcelona e sempre joguei mais ou menos como jogamos aqui, por isso adaptei-me a jogar aqui muito rapidamente. É claro que a equipa joga muito bem, também há jogadores perto de mim e todos querem a bola a toda a hora, por isso é fácil encontrar jogadores e passes. A qualidade dos jogadores é tão boa que, para mim, é mais fácil jogar aqui do que na equipa onde jogava [FC Porto]», afirmou ainda.

Nico também recusou comparações com o compatriota Rodri, isto porque, recentemente, Pep Guardiola considerou que o ex-FC Porto era «um mini-Rodri».

«Somos muito unidos, não interessa quem joga, não me vejo como um substituto do Rodri, vejo-me como mais um jogador», atirou.