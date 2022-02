Quatro anos após terminar a carreira, Benoit Assou-Ekotto recordou a passagem pelo Tottenham. O antigo internacional camaronês criticou a Villas-Boas, contou um episódio curioso com Van der Vaart e admitiu que muitas vezes o seu penteado foi um entrave em alguns clubes.



«Villas-Boas? Era jovem e estava a aprender. O problema é que quando ganhas a Liga Europa e chegas ao Tottenham, continuas a pensar que as tuas ideias são as melhores. Mas eu não era o único que não desfrutava. Ninguém entendia um exercício seu com três balizas. Não jogo contra três equipas e três balizas se não me explicares. Não queria ouvir ninguém. Disse-lhe que ele não iria gostar do que ia ouvir, mas que o Mourinho fez o Eto'o jogar como lateral», contou, em entrevista ao «The Athletic».



O antigo lateral esquerdo esteve oito temporadas ligadas aos spurs e acumulou muitas histórias e episódios engraçados. Assou-Ekotto contou um que envolveu o ex-internacional pelos Países Baixos, Rafael Van der Vaart, que chegou a Londres proveniente do Real Madrid.



«Quando ele chegou ao Tottenham eu não sabia quem ele era. É o do Real Madrid? Cumprimentou-nos a todos e eu estiquei-lhe a mão também. Perguntei a um companheiro quem é que ele era antes de tirarmos a foto de equipa. Tivemos uma altercação no balneário, queríamos os dois bater as faltas. Depois disso tornámo-nos mais próximo. Dias após essa altercação, ele fez uma assistência para um golo meu», lembrou.



Assou-Ekotto revelou ainda que esteve perto de se transferir para Itália, mas o seu penteado «vistoso» acabou por fazer ruir o negócio.



«Teria tido outra carreira se não fosse tão sincero. Seria uma carreira mais aborrecida, certamente. Falei com um clube italiano que me disse: 'Gostamos de ti, mas para nós é difícil explicar o porquê de contratar alguém com o teu penteado'. Por isso fui para Inglaterra. A mentalidade lá é diferente», disse.



O ex-lateral-esquerdo destacou-se no Lens e foi do emblema francês que saltou para o Tottenham. Após oito temporadas em Londres, o camaronês regressou a França para jogar no Saint-Étienne e no Metz até terminar a carreira em 2018.