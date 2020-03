Gabriel Martinelli falou sobre os seus planos para o futuro no Arsenal, revelou o seu primeiro dia no clube e deixou largos elogios ao treinador Mikel Arteta.

«Quero ganhar a Liga dos Campeões e muitas taças em Inglaterra para fazer os adeptos do Arsenal muito felizes. Eles merecem o melhor, nãos só os adeptos como todo o staff do clube. Quero retribuir ao clube tudo o que fizeram por mim até agora e tornar-me uma lenda do Arsenal», disse o brasileiro de apenas 18 anos em entrevista à Four Four Two.

O avançado revelou pormenores sobre o seu primeiro dia no clube londrino, tendo dito que ficou entusiasmado por ver tantos craques.

«Quando apareci ao almoço, só estava o Aubameyang na mesa. O meu primeiro pensamento foi ‘f*****’. Sentei-me ao lado dele, um pouco envergonhado, mas como o Auba fala espanhol, conseguiu conversar comigo e perguntar-me de onde era. Foi uma boa conversa. Ele conheceu um rapaz qualquer de outro país, mas foi tão simpático e desejou-me sorte», contou.

«Depois disso, houve trabalho de pré-época no ginásio. Todos os jogadores estavam lá: o Özil, o Lacazette, o Auba… mas eu não sabia dizer uma palavra em inglês. ‘Meu Deus’ foi a minha reação inicial», acrescentou.

O jovem, considerado uma das maiores promessas da Premier League, teceu largos elogios ao treinador, Mikel Arteta, tendo dito que o acha «brilhante».

«Ele é brilhante. Presta atenção às movimentações e puxa por mim para melhorar o meu desempenho, não só ofensivo como defensivo. O treinador é muito esperto taticamente e incrivelmente altruísta. Não é alguém que esteja normalmente zangado, mas gosta de te mostrar exatamente o que tens de fazer em campo: ‘se a bola vai para ali, não fiques aí, vai para lá e gira o teu corpo dessa maneira específica’. Ele tem um olho de lince para o detalhe», disse, por último.