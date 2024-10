Lee Carsley, técnico interino de Inglaterra, abriu a porta a uma saída em breve, por entender que a seleção inglesa «merece um treinador de classe mundial que ganhou títulos». Um dos nomes que surge como candidato ao cargo é Pep Guardiola, sobretudo após as declarações do treinador catalão, que assumiu estar «um pouco cansado» e a precisar de «refletir» sobre o futuro.

Segundo o The Times, Guardiola foi sondado para assumir o comando da seleção inglesa no início desta temporada. O técnico termina contrato com o Manchester City no final da época e, de acordo com a publicação, vai decidir o passo seguinte nas próximas semanas.

Ainda não é certo, então, que Guardiola suceda a Gareth Southgate, mas a continuidade nos «citizens» é uma incerteza, alimentada também pelo anúncio da saída do diretor-desportivo Txiki Begiristain, que será substituído por Hugo Viana.