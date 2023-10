Um golo anulado, uma expulsão e dois golos em sete minutos. Assim se pode resumir o jogo entre Nottingham e Brentford, disputado no City Ground.



Sem Nuno Tavares, o Forest começou melhor o encontro e logo aos oito minutos teve um golo anulado a Awoniyi. Esse foi o único lance de destaque da primeira parte.



Já o segundo tempo começou com uma expulsão. Moussa Niakhaté viu o segundo cartão amarelo e na sequência do livre, o Brentford marcou por intermédio de Christian Norgaard. A vantagem dos «Bees» durou apenas sete minutos, uma vez Nicolás Domínguez igualou a contenda num golpe de cabeça que não deixou Flekken muito bem na fotografia.



Refira-se que Nuno Tavares nã foi opção para Steve Cooper por lesão enquanto o ex-Benfica Vlachodimos voltou a ser suplente.



O Nottingham é 11.º classificado com sete pontos, tem mais um que o Brentford, 12.º colocado.



Classificação da Premier League