A câmara municipal de Liverpool aprovou a candidatura do Everton para a construção de um novo estádio, que será erguido na no mais de Bramley Moore, na zona norte da cidade inglesa, paredes-meias com o rio Mersey.

O lançamento da primeira pedra ainda não tem luz verde e segue agora para apreciação da secretaria de Estado da tutela, mas está desbloqueada mais uma fase para a mudança de casa dos Toffees, que jogam em Goodison Park desde 1892.

O novo recinto terá capacidade para 52.888 lugares sentados e os pormenores já foram apresentados.