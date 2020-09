O treinador português do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, mostrou satisfação com os avançados da equipa apesar da derrota de segunda-feira com o Manchester City (1-3), mas admite que é preciso «fortalecer» o plantel após a saída do compatriota Diogo Jota para o Liverpool.

A Daniel Podence coube a missão de substituir Jota e o ex-Sporting esteve em destaque ao assistir Raúl Jiménez para o único golo dos ‘lobos’.

«Trata-se de ter um plantel com soluções», começou por dizer Nuno Espírito Santo no final do encontro, em declarações à BBC Sport, após o encontro da última noite. «Sentimos que os jogadores que estão a jogar nessas posições dão-nos muita qualidade, mas ao mesmo tempo temos de aumentar a cumplicidade da parceria, para sermos mais cirúrgicos nos momentos de decisão», acrescentou.

O treinador português deixou a porta aberta a futuras contratações «É público. Temos de fortalecer e equilibrar o plantel e estamos a trabalhar nisso», admitiu.

Nélson Semedo está perto do Wolverhampton, mas Nuno não quis abrir o jogo sobre a possibilidade de recrutar o lateral-direito do Barcelona. «Não posso dizer muito. O que posso dizer, seguramente, é que, antes de fechar o mercado de transferências, vamos melhorar a equipa», rematou.

Neste defeso, o emblema inglês contratou Fábio Silva e Vitinha ao FC Porto, os defesas Ki-Jana Hoever (ex-Liverpool) e Marçal (ex-Lyon) e o guarda-redes Matija Sarkic (ex-Aston Villa).