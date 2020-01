Nuno Espírito Santo estava satisfeito no final do jogo com o Liverpool, apesar da derrota do Wolves. O treinador português disse que «foi um jogo bom» e que a fromação que orienta «jogou bem» frente ao líder do campeonato.

Na análise ao encontro, Nuno concluiu: «Não há nada porque ficar desapontado. Agarrar o momento era importante. Defendemos bem, estivemos bem organizados. Temos de olhar para isso [sofrer golo de bola parada]. Isto é o que queremos. Competir e continuar a crescer. Tiemos hipótese de empatar no último momento do jogo. As coisas vão surgir naturalmente. Fico feliz quando jogamos bem, defrontámos uma equipa fantástica. Este é o padrão que queremos.»