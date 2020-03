Bruno Fernandes viveu um mês e meio de sonho em Inglaterra. O português assumiu-se como titular indiscutível no meio-campo dos red devils, marcou e deu a marcar e foi eleito melhor jogador da Premier League de fevereiro, depois de já ter sido distinguido pelo Sindicato de jogadores ingleses e pelos adeptos do clube.



Diogo Dalot, que acolheu o compatriota de braços abertos, não tem dúvidas de que este se tornará numa lenda do Man. United.



«Ele é um tipo incrível e um grande jogador e será importante para este clube. Vai ser uma lenda do Man. United, sem dúvida alguma» disse o ex-FC Porto, num podcast do emblema inglês.



O lateral-direito lembrou ainda o percurso de Bruno Fernandes antes de chegar a Old Trafford. «Ele capitaneou o Sporting, é um jogador experiente. Já jogou em Itália, além de o ter feito em Portugal», acrescentou.

Além de assistências, o português magnífico (como é apelidado pelos adeptos) tem três golos em nove presenças.