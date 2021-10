As críticas dirigidas a Solskjaer aumentaram de tom depois da humilhação sofrida contra o Liverpool, em Old Trafford. Há quem defenda, inclusive, de que o norueguês deveria ser demitido pela direção do Manchester United.

Jamie Carragher, antigo internacional inglês e lenda do Liverpool, entende que a direção dos red devils tem receio de substituir o atual treinador por alguém como Mourinho e Van Gaal, e que esse alguém não esteja à altura das expetativas.



«O United está cheio de medo de mudar. Têm medo de trazer alguém, como Van Gaal ou Mourinho, alguém que não seja um homem do clube», referiu, na Sky Sports.



«Este não é o momento de a direção se fazer de forte, acho que é o momento de entrar em pânico. O que é que se deve fazer? Não se quer voltar a ter alguém que faz as coisas apenas à sua maneira», defendeu ainda, acrescentando que Solskjaer não está ao nível de Tuchel, Guardiola ou Klopp.