Cristiano Ronaldo esteve perto de rumar ao Manchester City na última janela de transferências. No entanto, o Manchester United ganhou a corrida ao rival da cidade e conseguiu o regresso do internacional português.



Wayne Rooney, antigo jogador dos red devils e treinador do Derby County, sublinhou que o United jamais deixaria que o capitão da seleção portuguesa assinasse pelos «citizens».



«Não conseguia acreditar que o Cristiano Ronaldo ia para o Manchester City. Senti que a sua relação com Sir Alex Ferguson e com os adeptos do Man. United era muito forte. O United nunca permitiria que ele assinasse pelo City», disse, em conferência de imprensa.



O que aconteceu nos últimas dias do mercado acaba por dar razão ao ex-internacional inglês. Ronaldo acabou mesmo por voltar a Old Trafford.



CR7 pode estrear-se na Premier League 2021/22 já este sábado, no embate contra o Newcastle.