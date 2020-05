Troy Deeney é conhecido por não evitar uma boa polémica. Agora, porém, o capitão do Watford tomou uma posição drástica, mas está a ser apoiado pela generalidade de adeptos e colegas do futebol.

Deeney informou que apesar de a equipa regressar aos treinos esta semana, com vista à retoma da Premier League, ele não o vai fazer. E não há dinheiro que o faça mudar de ideias.

«Voltamos aos treinos esta semana, mas eu já avisei que não o vou fazer. Isto não tem nada a ver com dinheiro», declarou, citado pela Sky Sports.

De resto, o jogador garante ter recebido apoio do próprio clube, quando explicou a situação.

«O meu filho tem cinco meses e problemas respiratórios. Eu não quero voltar a casa e deixá-lo ainda mais em risco. Quando expliquei os detalhes da minha situação, toda a gente me disse ‘sem problema’», garante.

«Os jogadores terão de ir para o treino já equipados, nnão podem tomar banho, por isso terão de conduzir de volta com o mesmo equipamento sujo», explica Deeney.

Nesse sentido, o capitão do Watford diz mesmo que prefere que lhe tirem dinheiro do ordenado do que colocar a família em risco.

«Eu não posso ir cortar o cabelo até meio de julho, mas posso ir para um campo com 19 tipos e saltar para uma disputa de cabeça. Não percebo como isso funciona. E ninguém consegue dar respostas. Nem é por não quererem, mas porque também não sabem. Por isso, se não conhecem a informação, porque me vão colocar em risco?», questiona.

«Eu já perdi o meu pai, a minha avó e o meu avô. Tenho comigo quase todos aqueles com quem me preocupo. E para mim, isso é mais importante do que ter algum dinheiro no bolso», conclui.