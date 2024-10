Numa altura em que chovem cada vez mais milhões na Premier League, o Liverpool tem tido algumas dificuldades em acompanhar os investimentos de clubes concorrentes como Manchester City, Manchester United, Chelsea ou Arsenal financeiramente, mesmo tendo sucesso dentro das quatro linhas.

Ainda assim, para tentar balançar as contas com os adversários, os donos do clube chegaram a acordo com a marca alemã Adidas para ser a nova patrocinadora oficial de vestuário do clube, deixando a Nike para trás.

De acordo com a imprensa britânica, com este contrato o Liverpool vê a chegada de 72 milhões de euros aos cofres por temporada, o que representa um aumento significativo em relação ao contrato anterior. Isto porque a marca americana pagava «apenas» 35 milhões de euros aos Reds.

Uma diferença abismal e que acaba por ser ainda mais notória comparada com outros clubes patrocinados pela mesma marca que recebiam significativamente mais, como o Barcelona por exemplo, que tem um contrato com a Nike avaliado em cerca de 150 milhões de euros.

Os donos do Liverpool acreditam que este novo acordo igualará os contratos de Arsenal, Manchester City e Chelsea, que recebem entre 70 e 75 milhões nos respetivos acordos com Adidas, Puma e Nike, números que, mesmo assim, ainda estão longe dos 100 milhões de euros que o Manchester United recebe graças à sua ligação com a Adidas.

O Liverpool vestia Nike desde a época 2020-2021 e terá no final desta temporada o fim da sua ligação com a marca.