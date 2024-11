O primeiro onze de Ruben Amorim no Manchester United

Começou a era de Ruben Amorim no Manchester United. Como era esperado, o técnico não abdicou do 3-4-3 que havia utilizado no Sporting e volta agora a utilizá-lo em Manchester. Naquele que vai ser o primeiro jogo de sempre como treinador do Red Devils, frente ao Ipswich Town, Amorim escolheu uma equipa com dois portugueses.



O primeiro onze de Amorim: Onana, Matthijs de Ligt, Jonny Evans, e Dalot; Noussair Mazraoui, Erikssen, Casemiro e Garnacho; Diallo, Rashford e Bruno Fernandes.



Pode seguir o jogo ao minuto, aqui.