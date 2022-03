Mesut Ozil viveu duas épocas conturbadas no Arsenal: primeiro com Unai Emery, depois com Mikel Arteta. Indiscutível com Wenger entre 2013 e 2018, o internacional alemão foi afastado da equipa pelos dois treinadores espanhóis.



Nacho Monreal, colega do médio ofensivo nos «gunners», relatou os problemas que este teve quer com Emery, quer com Arteta.



«O problema de Ozil é que teve problemas com todos. Acabou mal com Wenger, não jogou os últimos dois jogos e depois o Emery tentou recuperá-lo e convertê-lo no nosso líder. Inicialmente, o Emery deu-lhe muita confiança e o Mesut jogou muito, mas o treinador rapidamente entendeu que havia companheiros que estavam em melhores condições. Ozil era um dos melhores futebolistas da equipa e um dos mais bem pagos, mas viram que não estava ao nível necessário. Como pessoa era excelente com todos, mas também falhou muitos jogos por lesão», lembrou o lateral-esquerdo da Real Sociedad, em entrevista à «Four Four Two».



Recentemente Mesut Ozil foi afastado do plantel do Fenerbahçe devido à sua má forma física, de acordo com a imprensa turca.