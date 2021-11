Recentemente, Martin Odegaard decidiu apagar a conta na rede social Twitter. O internacional norueguês, atualmente ao serviço do Arsenal, fez uma reflexão sobre o impacto das redes sociais num futebolista ao mesmo tempo que explicou a decisão.



«Há muita porcaria no geral. Não preciso de estar nas redes sociais. Não atualizei o Twitter durante muito tempo e cheguei à conclusão que era inútil. Simplesmente apaguei a conta», contou, em entrevista à televisão do seu país, TV2.



O médio ofensivo de 22 anos assumiu que «dá medo» a forma como os comentários anónimos numa rede social podem influenciar os jogadores.



«Pessoalmente não preciso de olhar para todos esses comentários. Há muita gente anónima e é muito estranho. Dá um pouco de medo se não tens a cabeça no sítio. Podem afetar-te muito», concluiu.