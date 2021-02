Após o Leicester ter conquistado o título de campeão inglês, Jamie Vardy poderia ter assinado pelo Arsenal revelou Arsène Wenger.



«Ofereci-lhe muito dinheiro na altura, mas o Leicester tinha acabado de ganhar o campeonato e o Srivaddhanaprabha [antigo dono do Leicester] não queria perdê-lo. Então ofereceu-lhe um contrato mais longo e a ganhar mais ao menos o mesmo que nós lhe oferecíamos», referiu, durante a participação num programa da BeIN Sports.



Embora não o tenha conseguido contratar, o francês continua fã do avançado inglês. «Vardy é fenomenal. Está sempre ligado ao jogo. Os grandes avançados acreditam sempre que são capazes de marcar a qualquer altura. Isso permite-lhes manter a fé, mesmo quando perdem uma oportunidade», disse.



Recorde-se que Vardy está no Leicester desde 2012 depois de ter sido contratado ao Fleetwood Town