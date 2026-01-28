O West Ham anunciou esta quarta-feira a contratação de Adama Traoré, proveniente do Fulham, de Marco Silva.

O internacional espanhol volta a trabalhar com Nuno Espírito Santo, onde estiveram juntos no Wolverhampton Wanderers. Aos comandos do treinador português, Adama Traoré ajudou os ‘wolves’ a alcançarem o sétimo lugar na Premier League, que valeu a qualificação para a Liga Europa

Em entrevista aos meios de comunicação do clube, Adama Traoré mostrou-se feliz por se tornar jogador dos ‘hammers’.

«Estou muito feliz por estar aqui e espero ajudar o clube. Tenho visto o West Ham há muito tempo. É um clube enorme, com grandes adeptos», referiu.

Relativamente à sua relação com o Nuno Espírito Santo, o agora jogador do West Ham, considerou-a especial. «Eu e o Nuno tivemos momentos muito especiais. Ele confiou muito em mim quando saí do Middlesbrough. Acho que, no futebol, a nossa relação é muito especial.», acrescentou.

«Estamos muito felizes em receber o Adama no clube. Conheço-o do nosso tempo junto no Wolves.», confessou Nuno Espírito Santo.

Atualmente, o West Ham ocupa o 18.º lugar com 20 pontos.