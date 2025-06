O Tottenham comunicou, esta sexta-feira, o despedimento de Ange Postecoglou, após uma «decisão unânime» da direção face à pior classificação de sempre do clube na última edição da Premier League.

O clube londrino começa por agradecer ao treinador, que foi contratado em 2023/24, aos escoceses do Celtic, destacando, acima de tudo, a conquista da Liga Europa em Bilbau.

«Estamos extremamente agradecidos ao Ange pelo seu empenho e contributo nestes dois anos no clube. O Ange será sempre recordado como o terceiro treinador na nossa história a conquistar um troféu europeu, ao lado de nomes lendários como Bill Nicholson e Keith Burkinshaw», começa por escrever o clube.

No entanto, o Tottenham não esquece o embaraçoso 17.º lugar na Premier League. «A direção concluiu de forma unânime que é do interesse do clube que haja uma mudança. Depois do arranque positivo em 2023/24 na Premier League, somámos 78 pontos nos últimos 66 jogos na Premier League. Houve algumas circunstância atenuantes - lesões e a opção de dar prioridade à campanha europeia. Apesar da vitória na Liga Europa ter sido um dos pontos mais altos do clube, não podemos basear as nossas decisões nas emoções geradas por esta conquista», acrescenta o clube.

O Tottenham assume que esta foi uma das «decisões mais difíceis» que teve e tomar, mas também diz que foi «ponderada», no sentido de dar as ferramentas necessárias para que a equipa «jovem e com talento» possa competir em «várias frentes».