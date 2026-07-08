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Há 44 min
OFICIAL: antes de rumar ao Sporting, Jesse Derry renova com o Chelsea
Extremo inglês de 19 anos assina contrato até 2032
AL
Extremo inglês de 19 anos assina contrato até 2032
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O Chelsea anunciou, esta quarta-feira, a renovação contratual de Jesse Derry. O extremo assinou contrato até 2032.
O atleta inglês, de apenas 19 anos, está a caminho do Sporting por empréstimo, tal como já havia sido noticiado pelo nosso jornal. O acordo pela cedência de uma temporada não contempla qualquer opção de compra no final da temporada 2026/27.
Em declarações aos meios de comunicação dos «blues», Jesse Derry mostrou-se feliz pela renovação.
«Comprometer o meu futuro a um clube tão grande é um sonho tornado realidade», disse.
Na temporada passada, o extremo inglês estreou-se pela equipa principal do Chelsea, na qual somou três jogos (um na Premier League e dois na Taça de Inglaterra).
Jesse. 🔵✍️ pic.twitter.com/PeMbGCPAgG— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026
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