O Chelsea anunciou, esta quarta-feira, a renovação contratual de Jesse Derry. O extremo assinou contrato até 2032.

O atleta inglês, de apenas 19 anos, está a caminho do Sporting por empréstimo, tal como já havia sido noticiado pelo nosso jornal. O acordo pela cedência de uma temporada não contempla qualquer opção de compra no final da temporada 2026/27.

Em declarações aos meios de comunicação dos «blues», Jesse Derry mostrou-se feliz pela renovação.

«Comprometer o meu futuro a um clube tão grande é um sonho tornado realidade», disse.

Na temporada passada, o extremo inglês estreou-se pela equipa principal do Chelsea, na qual somou três jogos (um na Premier League e dois na Taça de Inglaterra).