Álvaro Arbeloa é o novo treinador do Fulham, anunciou o emblema inglês, esta terça-feira.

O ex-Real Madrid assina até 2029 e sucede a Marco Silva no comando do clube londrino.

O regresso de José Mourinho ao Bernabéu provocou um autêntico efeito dominó. Arbeloa saiu do comando técnico dos «merengues» para dar lugar ao português, que, por seu turno, deixou o Benfica. Marco Silva rumou, então, aos encarnados, e já há várias semanas que o Fulham negociava a contratação de Arbeloa.

O treinador espanhol, de 43 anos, vai ter a primeira experiência fora de Espanha. Depois de comandar as equipas jovens do Real Madrid, substituiu Xabi Alonso no decorrer da época passada e somou 18 vitórias em 28 jogos.

De resto, o primeiro jogo oficial de Arbeloa será contra o Chelsea, agora treinado por Xabi Alonso, a 24 de agosto.