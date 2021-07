O Arsenal oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Albert Sambi Lokonga.



Produto das escolas do clube, o médio belga jogou na equipa principal do Anderlecht nas últimas três épocas, tendo disputado um total de 71 jogos. Aos 21 anos, o jovem muda-se para o emblema londrino.



Lokonga é presença habitual na seleção de sub-21 dos «diabos vermelhos», mas já se estreou pela seleção AA no amigável contra a Grécia em março de 2021.



Nem o montante da transferência nem a duração do contrato foram revelados.



Depois de Nuno Tavares, Lokonga é o segundo reforço do Arsenal para 2021/22.