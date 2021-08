Depois de Martin Odegaard, o Arsenal anunciou mais um reforço esta sexta-feira: Aaron Ramsdale.



O guarda-redes destacou-se ao serviço do despromovido Sheffield United na temporada passada e foi convocado por Southgate para representar a Inglaterra no Euro 2020. O jogador de 23 anos muda-se assim para o norte de Londres por uma verba superior a 20 milhões de euros segundo a imprensa inglesa.



O guardião é internacional jovem por Inglaterra, tendo feito parte da seleção que conquistou o Euro sub-19 em 2017.



Ramsdale, que conta com passagens por Chesterfield, Wimbledon e Bournemouth, é o quinto reforço do Arsenal para 2021/22 depois de Sambi, Ben White, Nuno Tavares e Odegaard.