O Arsenal oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Ben White.



Os «gunners» não revelaram a duração do contrato do defesa de 23 anos, referindo apenas que este assinou um vínculo «de longa duração». O central esteve cedido a Newport County, Peterborough e Leeds United, este último na temporada 2019/20 e foi peça fundamental na promoção à Premier League alcançada pela equipa de Bielsa e, no último ano, jogou no Brighton (disputou 39 jogos).



Ben White começou a carreira no Southampton e aos 16 anos ingressou nos «seagulls», estreou-se na pela equipa principal volvidos dois anos. O jogador fez, de resto, parte da seleção inglesa que chegou à final do Euro 2020.



Os valores do negócio não foram revelados, mas a imprensa inglesa escreve que Ben White mudou-se para o Emirates por uma verba superior a 50 milhões de euros. Esta é a terceira contratação dos londrinos para a nova temporada depois de Nuno Tavares e de Sambi Lokonga.