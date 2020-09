Após vários meses de negociação, o Arsenal chegou a acordo com Pierre-Emerick Aubameyang para a extensão do contrato que terminava em 2021.



Os «gunners» iniciaram uma transmissão em direto no site a partir do balneário onde se podia ver a braçadeira de capitão junto a uma ampulheta. Entretanto, a imagem passa para o relvado do Emirates onde se vê o internacional gabonês de telemóvel na mão a dizer que assinou «a coisa».



O avançado de 31 anos explicou que renovou o vínculo com os londrinos porque «quero tornar-me uma lenda do clube e deixar um legado».



Aubameyang, que chegou ao Arsenal no mercado de inverno da época 2017/18 oriundo do Borussia Dortmund, assinou até 2023. Desde que chegou o atacante leva 72 golos em 111 partidas.